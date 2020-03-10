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Göztepe'de Serdar Gürler şoku

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.03.2020 12:18 | Son Güncelleme

Göztepe'de Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi. Sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edilen Serdar'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Göztepe'de Serdar Gürler şoku

Başakşehir sınavından 3-0 mağlup ayrılan Göz-Göz'de Serdar, maç sonrası sosyal medya hesabından kendisine mesaj göndererek sakatlık numarası yapıp oyundan çıktığını iddia edenlere tepki gösterdi.

Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan Serdar, "Çok kişiden gelen mesajlar üzerine bu açıklamayı yapma gereği duydum. Ben futbol hayatım boyunca hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Gelen mesajlar beni çok üzdü. Sakatlandım numarası yapmışım dendi. Çıkan MR sonucunda üst adalemde 15 cm yırtık tespit edildi. Ancak emin olabilirsiniz, en erken zamanda sahalara döneceğim" ifadelerini kullandı.

Serdar'ın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un cuma günü Kasımpaşa deplasmanında Tripic'e kanatta şans vermesi bekleniyor. Göz-Göz'de orta saha oyuncusu Soner de cezalı duruma düştü.

(DHA)

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