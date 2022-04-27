Göztepe'de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kamuoyunun Bilgisine: Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

Göztepe'nin geçtiğimiz hafta Süper Lig'e veda etmesi kesinleşmişti.

Öte yandan Göztepe'de ayrıca futbolculardan Soner Aydoğdu'nun sözleşmesi feshedildi.

SONER AYDOĞDU İLE DE YOLLAR AYRILDI

"Kamuoyunun Bilgisine, Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."



