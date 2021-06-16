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Göztepe'den Badou Ndiaye atağı

16.06.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, orta saha transferi için gaza bastı. Balıkesirspor'dan ayrılan Taşkın Çalış'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılı takımın Badou Ndiaye'yi gündeme aldığı ifade edildi.

Göztepe'den Badou Ndiaye atağı

Geçen sezonun devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımında kiraladığı Anderson Esiti'nin takımdan ayrılmasıyla orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Göztepe'nin Ndiaye ile temasa geçtiği vurgulandı.

Göztepe'nin Esiti'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğü ancak PAOK'un yüksek bir bonservis bedeli belirlediği açıklandı.

Göztepe'nin Esiti olmaması durumunda en kısa zamanda Ndiaye transferini bitirmek istediği öğrenildi. Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formalarını giyen 30 yaşındaki Senegalli 2020-2021 sezonunun devre arasında Karagümrük'ten Suudi Arabistan takımı Al Ain'e transfer olmuştu. Ndiaye için Göztepe'nin yanı sıra Gaziantep Futbol Kulübü'nün de devrede olduğu öne sürüldü.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
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