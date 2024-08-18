SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'den olay yaratacak açıklama! Ali Koç'a provokasyon vurgusu yapıldı, Türk futbolunu yine kaosa büründü...

Göztepe'den olay yaratacak açıklama! Ali Koç'a provokasyon vurgusu yapıldı, Türk futbolunu yine kaosa büründü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.08.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkadan iterek düşüren zanlıya ev hapsi cezası verilmişti. Bu olay sonrası Göztepe kulübünden Ali Koç'a tepki geldi.

Göztepe'den olay yaratacak açıklama! Ali Koç'a provokasyon vurgusu yapıldı, Türk futbolunu yine kaosa büründü...

Göztepe, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Ali Koç'a saldırı olayı ile ilgili açıklama yaptı ve tepki gösterdi.

ALİ KOÇ'A "PROVOKASYON" VURGUSU

Screenshot_1

"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez. Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI SPOR KAMUOYUNA SAYGIYLA BİLDİRİRİZ"

gvnkp2ixoaaxuii-loet

"Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Göztepe fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'daki ilginç olay bilim dünyasının gündemine oturdu

İstanbul'daki ilginç olay bilim dünyasının gündemine oturdu

Göz kuruluğu için gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Göz kuruluğu için gitti, sayılı günleri kaldığını öğrendi

Fatura Mourinho'ya kesildi: Adeta intihar etti! İzahı yok!

Fatura Mourinho'ya kesildi: Adeta intihar etti! İzahı yok!

TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Tuzlaspor'dan olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdıran İzmir'deki saldırı göndermesi: "Pembe Ali madara oldu"

Tuzlaspor'dan olay Ali Koç paylaşımı! Fenerbahçelileri kızdıran İzmir'deki saldırı göndermesi: "Pembe Ali madara oldu"

Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.