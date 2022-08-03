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Göztepe, Emir Ortakaya'yı transfer etti

03.08.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Emir Ortakaya'yı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2004 doğumlu defans oyuncusu Emir Ortakaya, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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