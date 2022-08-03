Göztepe, Emir Ortakaya'yı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'den Emir Ortakaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2004 doğumlu defans oyuncusu Emir Ortakaya, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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