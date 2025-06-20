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Göztepe, Enes Alıç’la ilgileniyor

Yaz dönemini hareketli geçiren kulüplerinden birisi Göztepe, Iğdır FK’nın 25 yaşındaki futbolcusu Enes Alıç’la ilgileniyor.

Göztepe, Enes Alıç’la ilgileniyor
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Göztepe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. İlk olarak Adana Demirspor’dan sağ bek Arda Okan Kurtulan’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper Allan Godoi ve golcü Janderson’un transferinde de mesafe aldı.

Yeni sezonla birlikte alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibi, Iğdır FK’nın sol bek oyuncusu Enes Alıç ile ilgileniyor. Oyuncunun durumu hakkında bilgi isteyen sarı-kırmızılıların, ilerleyen günlerde adım atması bekleniyor.

Bucaspor altyapısında yetişen Enes Alıç, 2023-2024 ara transfer döneminde Iğdır FK’ya katıldı. Alıç, daha sonra da geçtiğimiz sezon başında Boluspor’a kiralandı ve 1. Lig’de 29 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, bu süreçte de 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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