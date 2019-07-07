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Göztepe, Eren Derdiyok'u bitiriyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Göztepe’nin kadrosuna katmak istediği Eren Derdiyok transferini bitirme noktasına geldiği öğrenildi.

Göztepe, Eren Derdiyok'u bitiriyor

Transfer görüşmeleri için İzmir’de olan Eren Derdiyok ile yıllık ücret konusunda el sıkışıldığı belirtilirken, tarafların sözleşme süresi üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Büyük bir sürpriz olmaması durumunda Eren’in önümüzdeki sene Göztepe forması giymesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezona Galatasaray’da başlayan Eren, ligin ikinci yarısında başka bir takımda forma giymemişti.

GHILAS GİTMEYE YANAŞMIYOR
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de Ghilas sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların takımdan göndermek istediği Cezayirli futbolcunun takımdan ayrılmaya yanaşmadığı öğrenildi. Transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Göztepe, iç transferde henüz istediği somut adımları atamadı. Ghilas, Grillo, Ngando ve Borges ile yolları ayırmak isteyen İzmir temsilcisi, Ghilas sorununu bir türlü çözemedi. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın kadroda düşünmediği Cezayirli golcüden kendisine kulüp bulması istenirken, Ghilas bu duruma yanaşmadı. Bunun üzerine devreye giren yönetim, Ghilas’ın maaşının bir bölümünü karşılayarak İspanya’da birkaç kulüple transferi için anlaşmaya vardı. Ancak deneyimli oyuncu bu teklifi de kabul etmedi. Bunun üzerine Cezayirli golcü, yeniden takımla birlikte çalışmaya başlayınca sarı-kırmızılı taraftarlar adeta çileden çıktı.

"EVİNE DÖN GHILAS"
Göztepe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan ve sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 600 bin Euro kazanan Ghilas’ın, sözleşmesi sona erene kadar takımda kalmak istemesi yönetimin elini kolunu bağladı. Cezayirli oyuncuyu göndererek hem maddi olarak rahatlamayı hem de yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen kurmaylar, Ghilas’ın tavrı nedeniyle beklemeye geçtiği öğrenildi. Öte yandan Göztepe taraftarları da sosyal medyadan Ghilas’a büyük bir tepki gösteriyor. 'Evine dön Ghilas' etiketiyle paylaşımlarda bulunan taraftarlar, Cezayirli oyuncuyla bir an önce yolların ayrılmasını istiyor.

HEP ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA OLDU
2017/2018 sezonunda Gaziantepspor’dan transfer edilen Ghilas’ın yıldızı taraftarla hiç barışmadı. Fazla kiloları ve disiplinsizlikleri sonrasında kadro dışı bırakılma haberleriyle gündemden düşmeyen Ghilas, son 2 sezonda yalnızca 30 karşılaşmada 1370 dakika sarı-kırmızılı formayı giydi. Deneyimli bu karşılaşmalarda rakip filelere 7 gol bıraktı. 29 yaşındaki deneyimli hücumcunun İzmir ekibiyle Mayıs 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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