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Göztepe eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak

05.05.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak.

Göztepe eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak

Göz-Göz'de yaklaşık 1.5 sene görev yapan, ardından Konyaspor'un dümemine geçen Palut, kariyerinde ilk defa sarı-kırmızılılara karşı sahada olacak.

Geçen sezonun 11. haftasında Atakaş Hatayspor'dan Göztepe'ye gelen ve bu sezonun 18. haftasında İzmir ekibinden ayrılan Palut, kendisi için önemli bir müsabakaya çıkacağını söyledi.

Göztepe'de çalıştığı dönem boyunca güzel anlar da üzüntüler de yaşadığını ifade eden Palut, "Bu hafta oynayacağımız Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında da bulundum. Göztepe'de iyi sonuçlara imza attık, istemediğimiz skorlarla da karşılaştık. Artık Konyaspor'dayız. Takımımızın başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Göztepe'nin ikinci yarıda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde iyi bir çıkış yakaladığını anlatan İlhan Palut, "Göztepe sezon başında yeni bir yapılanmaya girmişti. Kadro gençleştirildi. İkinci yarı eksik bölgelere de transfer yaptılar ve ivme kazandılar. Biz de Konyaspor olarak geçen hafta evimizde oynadığımız Fatih Karagümrük müsabakasını 5-1'lik skorla kazandık. Bu sonuçla puan durumunda nefes aldık. Kalan maçlarımızda en iyi mücadeleyi vereceğiz. Takımımız İzmir'de en iyi şekilde oyununu ortaya koyacak. Umuyorum Göztepe ile oynayacağımız maç futbol açısından keyif verir, izleyenlere güzel bir müsabaka seyrettiririz" diye konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Göztepe alır, konyasporun şansı tutmuyor, tarihinde gözgöze karşı galibiyeti yok
Başarılar diliyorum İlhan hocama ve takımına.

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