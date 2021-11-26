Göztepe Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalışması yaptı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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