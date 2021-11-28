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Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

28.11.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig tüm heyecanıyla sürerken 14. hafta karşılaşmaları ilgiyle takip ediliyor. Futbolseverler Göztepe- Fenerbahçe maçının tarihini ve hangi kanalda ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Peki Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bu hafta gerçekleşecek olan müsabakalardan Göztepe- Fenerbahçe maçının tarih ve saati araştırılıyor. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Göztepe - Fenerbahçe maçı futbolseverlerin odağı oldu. Peki Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman?

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 29 Kasım 2021 Pazartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması İzmir'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nda geerçekleşecek.

Maçta yardımcı hakemliği Bahtiyar Birinci ve Hakan Yemişken üstlenirken, dördüncü hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev üstlenecek.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İlgiyle takip edilen Göztepe Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 kanalından naklen şekilde yayınlanacak. Maç ayrıca Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Göztepe
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