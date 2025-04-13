SPOR

74
68
51
48
47
45
40
39
39
39
37
36
34
34
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe, freni patlamış kamyon gibi yuvarlanıyor...

Göztepe, freni patlamış kamyon gibi yuvarlanıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin galibiyet hasreti bitmedi. Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 yenik ayrılarak kazanamama serisini 10 maça çıkardı.

Göztepe, freni patlamış kamyon gibi yuvarlanıyor...

Süper Lig'de küme düştüğü 2021-2022 sezonun ardından ilk kez böyle kötü bir seri yakalayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası dışında Avrupa şansını çok zora soktu. Son galibiyetini 19 Ocak 2025'te Antalyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde eden İzmir ekibi, Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Kayserispor (D), Sivasspor (D) ve Konyaspor (D) maçlarını kaybedip Bodrum FK (D), Samsunspor, Eyüpspor, Trabzonspor (D) ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Bu 10 maçlık periyotta sadece 5 puan toplayıp 25 puan kaybeden Göztepe, 39 puanla orta sıralara geriledi.

TARAFTARDAN TRANSFER ELEŞTİRİSİ

Konyaspor deplasmanında iki topu direkten dönen Göztepe, bu periyotta 8 kez gol sevinci yaşayıp, 14 gol yedi. Bu sezon sakatlık kabusları yaşayan Göz-Göz'de 7'nci dakikada Brezilyalı golcü Juan yerde kalıp oyuna devam edemedi. Yerini vatandaşı Emersonn'a bırakan Juan'ın durumunun ciddi olup olmadığı çekilecek MR sonucunda belli olacak. Ağır sakatlıklar sonucu çok önemli oyuncuları sezonu kapatan Göztepe'de taraftarlar ise bu sonuçların ardından kurmayları ara transferde yeterli takviye yapmamakla eleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler özellikle orta saha Solet'in sezonu kapatması, tüm golcülerin sakatlanması sonrası ara transferde yönetime takviye çağrısı yapmıştı. Ara transferde sakatlara ve eksiklere rağmen sadece Emersonn ve stoper Furkan'ı alan yönetimin daha fazla transfer yapması gerektiğini savunan Göztepeliler, aynı hataların yeni sezonda yapılmaması gerektiği görüşünde birleşti.

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise büyük hayal kırıklığı yaşadığını diye getirdi. Kötü oynamadıklarını ama istedikleri sonuçları da alamadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Yine minimum 1 puanı hak ettiğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ben aslında futbolda böyle bir şanssızlığın bile olduğuna inanmıyorum ama maalesef biz bunu yaşıyoruz. Rakibimize aslında tek bir fırsat verdik. O pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra biz 2 kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık. Fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. 2 aydır aslında çok benzer senaryolar oluyor. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz" diye konuştu.

Canlı Skor

Yıldız orta saha Türkiye'ye geri dönüyor! Yıldız orta saha Türkiye'ye geri dönüyor!
Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seride 1-0 öne geçtiGalatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Sapık doktorlar böyle gözaltına alındı

Sapık doktorlar böyle gözaltına alındı

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Real Madrid'den çok konuşulacak Jose Mourinho hamlesi! Perez her an resmi teklif yapabilir

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.