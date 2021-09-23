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Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

23.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de futbolcular, ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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