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Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

09.05.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, ara vermeden Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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