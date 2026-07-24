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Göztepe, hazırlık maçlarında kayıpsız ilerliyor

Göztepe, Slovenya kampında çıktığı 4 hazırlık maçını da kazanarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Göztepe, hazırlık maçlarında kayıpsız ilerliyor
Emre Şen

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Bled kasabasında sürdürürken, oynadığı hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, kampta çıktığı ilk dört hazırlık karşılaşmasını da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir temsilcisi, ilk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Gorica’yı 2-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Cherkasy’yi de aynı skorla geçti. Göztepe, üçüncü sınavında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra’yı 2-1 yenmeyi başarırken, dün oynanan dördüncü hazırlık maçında ise bir diğer Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk’ı 2-1 mağlup etti.

Böylece Slovenya kampında çıktığı ilk dört hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, kampın son provasını 26 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ekibi Rudes karşısında yapacak. Bu mücadeleyle birlikte Göztepe, Slovenya kampındaki hazırlık maçlarını tamamlayacak.

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