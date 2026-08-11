SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe

Göztepe, hazırlık maçlarında savunmasıyla dikkat çekti

Göztepe, yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık maçında savunma performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızca 4 gol görerek yeni sezon öncesinde savunmadaki görüntüsüyle olumlu sinyaller verdi.

Göztepe, hazırlık maçlarında savunmasıyla dikkat çekti
Emre Şen

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında sergilediği savunma performansıyla dikkat çekti. Hem yurt dışında hem de yurt içinde sarı-kırmızılı ekip, toplam 7 hazırlık maçında sahaya çıktı.

Bu müsabakaların 5’ini Slovenya’nın Bled kasabasında oynayan Göztepe, ilk sınavında Hırvatistan temsilcisi Gorica’yı 2-0 mağlup etti. İkinci maçında Ukrayna ekibi Cherkasy karşısında da aynı skorla galip gelen İzmir temsilcisi, bu iki karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Bled’deki üçüncü hazırlık maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Dhafra ile karşılaşan Göztepe, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, dördüncü karşılaşmasında ise Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk’ı yine 2-1’lik skorla mağlup etti. Slovenya kampındaki son müsabakasında Hırvatistan temsilcisi Rudes ile 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa etabını 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı. Bu süreçte rakip fileleri 9 kez havalandıran İzmir ekibi, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

Slovenya kampının ardından İzmir’e dönen Göztepe, hazırlık maçlarına burada devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk olarak Bodrum FK ile karşı karşıya gelirken mücadeleyi 2-0 kazanarak kalesini bir kez daha gole kapattı. Göztepe, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında ise Trabzonspor’u İzmir’de ağırladı. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup ederek hazırlık dönemini galibiyetle noktaladı.
Böylece Göztepe, yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık mücadelesinde 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 3’ünde kalesini gole kapatırken, diğer 4 maçta ise yalnızca birer gol yedi. Toplamda 13 gol atan Göztepe, kalesinde sadece 4 gol görerek yeni sezon öncesinde savunmadaki görüntüsüyle olumlu sinyaller verdi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinde mutlu son! Sağlık kontrolünden geçtiFenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinde mutlu son! Sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyonFenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi! İşte partilere göre oylama sonuçları

Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi! İşte partilere göre oylama sonuçları

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Alacaklarını bile bırakıp gidiyor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Alacaklarını bile bırakıp gidiyor

Deniz Seki evinde düşerek yaralandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Deniz Seki evinde düşerek yaralandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

Türk CEO'ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak

Türk CEO'ya dudak uçuklatan zam! Maaşı yüzde 550 artacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.