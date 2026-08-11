Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinde mutlu son! Sağlık kontrolünden geçti

Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood gibi sansasyonel hamlelerle transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, forvet hattını da dünya çapında bir yıldızla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Romelu Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı.

Dİ MARZİO DUYURDU: 6 MİLYON EURO VE BONUSLAR

İtalyan basınının dünyaca ünlü gazetecisi Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe ile Napoli, Romelu Lukaku transferi için 6 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında kesin olarak anlaşma sağladı. Haber detayında, Belçikalı santrforun Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçtiği bilgisi de paylaşıldı.

LUKAKU BASTIRDI, YILLIK 10 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

Sarı-lacivertli yönetim, 33 yaşındaki tecrübeli golcü ile yıllık 10 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi üzerinden 2 yıllık sözleşme için el sıkışmıştı. Transfer sürecinin daha fazla uzamasını istemeyen Lukaku'nun Napoli yönetimine yaptığı baskı, İtalyan kulübünün geri adım atmasında ve pazarlıkların tamamlanmasında kilit rol oynadı.

Oyuncunun temsilcisi Federico Pastorello'nun son detayları ve ödeme planını netleştirmek üzere İtalya'ya geçtiği öğrenildi.

BU HAFTA İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, resmi açıklamaların tamamlanmasının ardından yıldız futbolcuyu bu hafta içerisinde İstanbul'a getirerek kendisini 2 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalattırmayı planladığı belirtildi.