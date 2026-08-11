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Amedspor'dan Galatasaray'a transfer kancası!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Diyarbakır temsilcisi, son iki sezonu Ümraniyespor'da geçiren Galatasaray'ın 21 yaşındaki genç yeteneği Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Amedspor'dan Galatasaray'a transfer kancası!
Emre Şen

Yeni sezon öncesi kadrosunu Yira Sor, Samuel Ballet, Rayan Lutin, Gökhan Gül ve Mohammed Khalil gibi önemli isimlerle güçlendiren Süper Lig'in yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler, transferde hız kesmiyor. Diyarbakır ekibinin hedefindeki son isim ise Galatasaray'ın genç futbolcusu oldu.

ALİ TURAP BÜLBÜL İLE TEMAS KURULDU

Sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Amedspor, Galatasaray'ın 21 yaşındaki savunmacısı Ali Turap Bülbül ile resmi görüşmelere başladı.

3 FARKLI BÖLGEDE FORMA GİYEBİLİYOR

Galatasaray altyapısından yetişen ve potansiyeliyle dikkat çeken Ali Turap, saha içindeki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor. Genç futbolcu, asıl mevkisi olan sağ bekin yanı sıra ihtiyaç halinde orta sahanın sağında ve sol bekte de görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİNDE SON SENE VE GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Son iki sezonu kiralık olarak Ümraniyespor'da geçiren 21 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesinin son yılına girdi. Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ali Turap Bülbül'ün güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro olarak gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
amedspor galatasaray
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
galarasaray elindeki cevherleri kaçırıyor sonra geri almak için çalışıyor, okan hoca uabancı hayranı, kaç rane altyapıdan oyuncu çıkardı bakın işte, güveneceksin kendi topçuna, yıksa para harcamak kolay
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