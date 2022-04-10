SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe için flaş iddia! Kulübü satın alıyor...

Göztepe için flaş iddia! Kulübü satın alıyor...

10.04.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de evinde Yukatel Kayserispor'a da 2-1 yenilen Göztepe kümede kalma umutlarını artık mucizelere bıraktı. Üst üste 9'uncu yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihindeki en kötü performanslarından birine imza attı. Sarı-Kırmızılılarda Mehmet Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Göztepe'yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu'nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Göztepe için flaş iddia! Kulübü satın alıyor...

Haftayı 19'uncu sırada tamamlayıp bitime 6 maç kala matematiksel olarak havul atmaya yaklaşan Göztepe'de taraftarlar hem yönetimi hem de oyuncuları bir kez daha protesto etti. Göztepe'de Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen Stjepan Tomas da beklenen etkiyi gösteremedi. Tartışmalar ışığında başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil'in takımı emanet ettiği Tomas, çıktığı 4 maçın hiçbirinde puan alamadı. Göztepe'nin başında Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarına çıkan Hırvat teknik adam hiçbir katkı ortaya koyamadı. Sezon sonuna kadar Göztepe'yi çalıştıracak Tomas'la lig bitiminde yollar ayrılacak.

DEVİR İÇİN SON İDDİA ALİM EMİROĞLU

qardes

Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunu elinde bulundurup önceki hafta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü'nün talip olduğu Göztepe için İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firması da tekrar gündeme geldi. Göztepe'yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu'nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. TFF 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'un da başkanı olan Emiroğlu'nun VİVEN Bornova FK takımının da başında yer aldığı ve futbola ciddi yatırımlar yaptığı kaydedildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göztepe'nin umutları eriyor!Göztepe'nin umutları eriyor!
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!

Thomas Tuchel'den Kante'ye Ümit Özat çıkışı!

Kader maçı! Muhtemel 11'ler...

Kader maçı! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Will Smith’in cezası belli oldu! Akademiden sert hamle

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Olumsuz yorumlara isyan etti! “Bir erkeğin sporunu...”

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Diri diri gömüldüğü mezardan kazıya kazıya çıkmıştı!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.