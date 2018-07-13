Göztepe için Oussama Tannane iddiası!

Fransız basını, Saint Ettiene'in geçen sezon İspanya La Liga'da küme düşen Las Palmas'a kiraladığı 24 yaşındaki Tannane'yi Yunanistan'dan AEK ve Türkiye'den Göztepe'nin istediğini yazdı.

Kariyerine Hollanda'da PSV Eindhoven altyapısında başlayıp Heerenveen ve Heracles formalarını da giyen futbolcunun adı daha önce 2015 yılında uzun süre Galatasaray'la anılmıştı. Tannane, geçen sezon La Liga'da Las Palmas'ta 10 maçta forma giyerken 2018 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 4 maçta Fas Milli Takımı'nda görev yaptı. Erzurum kampını sürdüren Göztepe, kamptaki ilk ve tek hazırlık maçını pazar günü Spor Toto 1'inci Lig'deki rakibi Altınordu'yla oynadıktan sonra 3 günlüğüne İzmir'e dönecek.

