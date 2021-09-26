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Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan inanılmaz hata!

26.09.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözpete kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata. Halil'in vuruşunda İrfan Can topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan inanılmaz hata!

Galatasaray-Göztepe maçında inanılması güç bir hata meydana geldi. Göztepe maçı 1-0 önde götürürken, İzmir temsilcisinin kalecisi İrfan Can Eğribayat'tan büyük hata geldi. Ceza sahası dışından Halil Dervişoğlu'nun şutunu kontrol edemeyen İrfan Can, topu ağlarında gördü. Sosyal medyada çok konuşulan bu pozisyon geceye damga vurdu.

İKİNCİ KEZ ATTI

TYR5

Süper Lig kariyerinde ikinci kez ceza sahası dışından gol atan Halil Dervişoğlu, bu şekilde ilk golünü Gençlerbirliği deplasmanında kaydetmişti.

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