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Göztepe kalecisi Lis, Lech Poznan yolcusu

Polonya ekibi Lech Poznan, Göztepe’nin kalecisi Mateusz Lis’i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, sarı-kırmızılıların Polonyalı file bekçisi için yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Göztepe kalecisi Lis, Lech Poznan yolcusu
Mateusz Lis

Mateusz Lis

POL Polonya
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kadro yapılanmasını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile yollar ayrılırken Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesi uzatıldı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS GELİRİ HEDEFLENİYOR!

Göztepe kalecisi Lis, Lech Poznan yolcusu 1

İzmir temsilcisi, savunmada Heliton’un ayrılığıyla oluşan boşluğu doldurmak için Yunanistan ekibi Aris forması giyen Noah Sonko Sundberg transferinde önemli mesafe kat etti. Hücum hattını da güçlendirmeyi hedefleyen Göztepe, İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City’nin genç golcüsü Sinclair Armstrong’u gündemine aldı. Oyuncu ve kulübüyle yapılan görüşmelerde sona yaklaşılırken, son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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Göztepe kalecisi Lis, Lech Poznan yolcusu 2

Bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışan Göztepe, diğer yandan önemli oyuncularına gelen tekliflerle de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Mateusz Lis’e, ülkesinin köklü ekiplerinden Lech Poznan talip oldu. Polonya temsilcisi deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak isterken, Göztepe’nin 29 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 2 milyon euro bonservis geliri hedeflediği öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğü belirtilirken, Lech Poznan’ın teklifini bir miktar artırması halinde transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade edildi.

Göztepe kalecisi Lis, Lech Poznan yolcusu 3

Göztepe ile sözleşmesi Haziran 2027’de sona erecek olan Mateusz Lis’in kontratında ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Polonyalı kaleci, 16 karşılaşmada kalesini gole kapatarak takımının en istikrarlı performans gösteren oyuncularından biri olmayı başardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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