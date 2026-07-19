SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis yaptığı maçlar ortaya çıktı! Gaziantep-Galatasaray maçında...

Bahis Şikesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Maruf Güneş'in bahis geçmişine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Güneş'in son bahsini 2022 yılında yaptığı, sonraki dört yılda ise herhangi bir bahis kaydının bulunmadığı öne sürüldü.

Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis yaptığı maçlar ortaya çıktı! Gaziantep-Galatasaray maçında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Bahis Şikesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre, Güneş'in son dört yıldaki bahis geçmişine ilişkin dikkat çeken detaylar netleşti.

SON BAHİS TARİHİ 2022 OLARAK AÇIKLANDI

Aktarılan bilgilere göre Maruf Güneş, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında herhangi bir bahis oynamadı. Güneş'in son bahisini ise 8 Kasım 2022 tarihinde yaptığı belirtildi.

Bahis geçmişine ilişkin paylaşılan verilere göre Güneş, 2020 yılında 45, 2021 yılında 1, 2022 yılında ise 2 bahis oynadı.

Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş in bahis yaptığı maçlar ortaya çıktı! Gaziantep-Galatasaray maçında... 1

İLK KUPON 2012 YILINDA OYNAMIŞ

Paylaşılan bilgilere göre Maruf Güneş'in ilk bahisini 4 Şubat 2012'de oynanan Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasına yaptığı ifade edildi.

Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş in bahis yaptığı maçlar ortaya çıktı! Gaziantep-Galatasaray maçında... 2

HER İKİ BAHSİ DE KAYBETTİ

Son bahislerinin ise 8 Kasım 2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Ofspor mücadelesine yönelik olduğu öne sürüldü. Söz konusu iki bahsin de maçın ilk yarı sonucuna ilişkin olduğu, kuponlarda aynı seçimin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca ikinci kupondaki bahis tutarının ilkine göre daha düşük olduğu, her iki kuponu da kaybettiği iddia edildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı!CANLI | İspanya - Arjantin maç anlatımı!
Beşiktaş açıkladı! Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli olduBeşiktaş açıkladı! Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
bahis son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

İran’ın yeni kozu sahaya indi, Pentagon şaşkın

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.