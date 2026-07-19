Galatasaraylı yönetici Maruf Güneş'in bahis yaptığı maçlar ortaya çıktı! Gaziantep-Galatasaray maçında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Bahis Şikesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre, Güneş'in son dört yıldaki bahis geçmişine ilişkin dikkat çeken detaylar netleşti.

SON BAHİS TARİHİ 2022 OLARAK AÇIKLANDI

Aktarılan bilgilere göre Maruf Güneş, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında herhangi bir bahis oynamadı. Güneş'in son bahisini ise 8 Kasım 2022 tarihinde yaptığı belirtildi.

Bahis geçmişine ilişkin paylaşılan verilere göre Güneş, 2020 yılında 45, 2021 yılında 1, 2022 yılında ise 2 bahis oynadı.

İLK KUPON 2012 YILINDA OYNAMIŞ

Paylaşılan bilgilere göre Maruf Güneş'in ilk bahisini 4 Şubat 2012'de oynanan Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasına yaptığı ifade edildi.

HER İKİ BAHSİ DE KAYBETTİ

Son bahislerinin ise 8 Kasım 2022 tarihinde oynanan Galatasaray - Ofspor mücadelesine yönelik olduğu öne sürüldü. Söz konusu iki bahsin de maçın ilk yarı sonucuna ilişkin olduğu, kuponlarda aynı seçimin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca ikinci kupondaki bahis tutarının ilkine göre daha düşük olduğu, her iki kuponu da kaybettiği iddia edildi.