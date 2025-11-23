Göztepe-Kocaelispor maçında gol yok her şey var! Hakem 2 kez kırmızı kartı iptal etti

Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk devresi, tempo ve gerilim açısından izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Mücadele boyunca hakemin verdiği kararlar, özellikle de iptal edilen kırmızı kartlar, ilk 45 dakikaya damgasını vurdu.

2 KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz iki kez kırmızı kartına başvurdu; ancak her iki pozisyon da VAR müdahalesi sonrası değiştirildi.

BALOGH POZİSYONUNDA KARAR DEĞİŞTİ

Dakikalar 41’i gösterirken Kocaelisporlu Balogh, orta sahada Juan’a yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesi sonrası hakem pozisyonu tekrar izledi ve ilk kararını iptal ederek Balogh’a kırmızı yerine sarı kart gösterdi.

BİR İPTAL DAHA

İlk yarının uzatma dakikaları olan 45+3’te bu kez Göztepeli Miroshi ile Kocaelisporlu Keita arasında tansiyon yükseldi. Miroshi’nin hareketi sonrası hakem kırmızı kartına başvurdu ancak VAR bir kez daha devreye girerek inceleme tavsiye etti. İzleme sonrası kırmızı kart iptal edildi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanırken hakemin önce gösterip sonra iptal ettiği kırmızı kartlar maçın önüne geçti.