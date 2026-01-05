Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme! "Yarım kalan hesabımız var"

Galatasaray, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u sahadan silip finale yükselirken, Başkan Dursun Özbek karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçti. Transferden harcama limitlerine, Icardi'nin durumundan Erden Timur ziyaretine kadar birçok konuda çarpıcı mesajlar verdi.

TRANSFER MÜJDESİ: "TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Sarı-kırmızılı taraftarların dört gözle beklediği transfer sorusuna net yanıt veren Özbek, ocak ayı için düğmeye bastıklarını resmen duyurdu:

"Yazın yaptığımız 5 transfer de sahada, bu başarıyı gösteriyor. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Hocamızın ve scout ekibinin belirlediği oyuncular var, görüşmelerimiz başlamıştı. Biz transferi bir an evvel bitirmek istiyoruz."

"YARIM KALAN HESABIMIZ VAR!"

"Daha önceki bir toplantıda, bir söyleşide ifade ettim. Bu Süper Kupa finalinin, yarı finali nasıl Antep'te Adana'da oynanırsa, finalin de Anadolu'da oynanmasını istiyorum. Anadolu'nun diğer şehirlerine kulüplerin gitmesi, oradaki insanlara dokunmak çok önemli. Bunu çok önemli buluyorum. Keşke İstanbul yerine bir Anadolu şehrini seçseydi federasyon. Urfa'da yarım kalan bir hesabımız var! Finali de Urfa'ya alsalardı, çok güzel olurdu."

ICARDI KALACAK MI? "ZAMANI GELİNCE..."

Takımın süper yıldızı Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dedikodulara da değinen Başkan Özbek, Arjantinli golcü için şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli futbolcudur. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz."

"YEL KAYADAN TOZ ALIR!"

Başkan Özbek, camiaya ve yönetime yönelik eleştirilere ise sert çıktı. "Galatasaray bütünlüğünü kimse bozamaz" diyen Özbek, meşhur sözünü tekrarladı:

"Yel kayadan sadece toz alır! Bunu herkes bilsin. Sosyal medyadaki çalışmalar ile ilgili bayağı bir mücadele ediyoruz. Hesabını verecekler!"

ERDEN TİMUR ZİYARETİ

Erden Timur'u ziyaret ettiğini de doğrulayan Özbek, "Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Ufak tefek problemleri var, dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek" diyerek camiaya birlik mesajı verdi.