4 Ocak akşamı Survivor'dan kim elendi? Selen Görgüzel bunu beklemiyordu

Survivor 2026'nın ilk bölümü, yarışmacıların zorlu ada şartlarına adaptasyon süreçleriyle başladı. Heyecan dolu ödül oyunu ve eleme düellosunun ardından, bir isim adaya veda etti. 4 Ocak akşamı elenen isim bakın kim oldu...

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu başladı, ilk eleme heyecanı yaşandı. Ödül oyunu nefesleri kesti, Kader Konseyi'nden çıkan karar ise Ünlüler takımında şok etkisi yarattı.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu, TV8 ekranlarında fırtına gibi başladı.

4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde, Survivor 2026'ya veda eden ilk isim belli oldu. Eleme düellosunda rakiplerine yenilen yarışmacı, gözyaşları içinde adaya veda etti.

KİM ELENDİ?

Survivor'a büyük iddialarla gelen Selen Görgüzel Ünlüler Takımı tarafından istenmedi. Eleme potasında bulunan Selen Görgüzel mücadeleyi kaybetti ve kader konseyine gitti. Kader konseyinde Gönüllüler takımı oylama yaptı ve Selen'in takımlarına katılmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Gönüllüler takımınının Selen'in takımlarına katılmasını istememelerinin ardından, Selen Görgüzel yarışmaya veda etti.

Sosyal medyada ise ünlü ismin elenmesi olumlu karşılandı seyirciler "Sen zaten neden geldin ki?" yorumlarında bulundu.

survivor Selen Görgüzel
