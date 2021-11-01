Göztepe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı futbolcular, ara vermeden İttifak Holding Konyaspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek Göztepeli futbolcular, hazırlıklarına 3 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.



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