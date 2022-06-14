Göztepe Kulübünün 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İZMİR (AA) - Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla taraftarlar Göztepe sahilinde kutlama yaptı.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibine gönül verenlerin her yıl yaptığı kutlamaya bu yıl da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanan ve Göztepe forması giyen yüzlerce taraftar meşale ve havai fişeklerle katıldı.

Deniz tarafından da teknelerin ve Gürsel Aksel feribotunun destek olduğu kutlamada İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Önemli bölümü kutlamanın ardından dağılan taraftarın küçük bir kısmı sahilde eğlenmeye devam etti.

