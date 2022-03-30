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Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı ne iş yapıyor?

30.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mehmet Sepil'in yönetim kurulu görevleri de dahil olmak üzere kulüp başkanlığından istifa etmesinin ardından resmi açıklama yapıldı. Peki Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı ne iş yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı ne iş yapıyor?

Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı kimdir? sorusunun yanıtı Mehmet Sepil'in veda kararı sonrası basında yer alan haberlerin ardından internette araştırılmaya başlandı. Göztepe'de başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Mehmet Sepil’in yerine gelen isim belli oldu. Peki Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı ne iş yapıyor? Ayrıntıları sizler için derledik.

Göztepe Kulüp Başkanı Murat Yazıcı kimdir? Murat Yazıcı ne iş yapıyor?

GÖZTEPE KULÜP BAŞKANI MURAT YAZICI KİMDİR?

Murat Yazıcı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmesinin ardından 1974–1989 yılları arasında akaryakıt sektöründe çalışmış; sonrasında 1989 yılında, hukuk bürosunu kurmuştur.

Murat Yazıcı, 40 seneden daha uzun bir süredir petrol, doğalgaz ve enerji konularında çalışmaktadır. Çeşitli endüstrilerde şirketler hukuku, uluslararası tahkim, finansal işlemler ve özelleştirme konularında da hizmet vermektedir. Birçok ülkede gerçekleştirilen ticari işlem ve müzakerelerde müvekkilerini temsil etmiştir.

MURAT YAZICI NE İŞ YAPIYOR?

Murat Yazıcı, dönem dönem Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Türk Hukuk Sistemine Giriş dersleri vermiştir. Ayrıca Milano’da Universita Cattolica Del Sacro Cuore’de petrol hukuku üzerine yüksek lisans seminerleri de vermektedir.

Murat Yazıcı Petrol Platformu Derneği’nin (PETFORM) kurucu başkanı olmuştur, halen de danışmanlığını yapmaktadır. Uluslararası Petrol Müzakerecileri Derneği, Uluslararası Baro Derneği, Türk-İsviçre İşadamları Derneği üyesidir.

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