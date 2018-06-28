SPOR

Göztepe Lamine Gassama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 28.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen sağ bek Lamine Gassama ile 3 senelik sözleşme imzaladı.

Göztepe Lamine Gassama ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, ikinci transferini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Elazığspor’dan Alpaslan Öztürk’ü kadrosuna katan İzmir ekibi, sağ bek Lamine Gassama ile 3 senelik sözleşme imzaladığını bildirdi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama, “Biz de yeni transferimizi video ile duyurmak isterdik. Fakat kendisi şu an TRT Spor ekranlarında ülkesi için ter döküyor. Senegalli oyuncu Lamine Gassama ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. 28 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası’nın ardından takımımıza katılacak” denildi.

Kariyerine Fransa’nın Lyon ekibinde başlayan Gassama, Lorient’te top koşturduktan sonra 2016/2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor’un yolunu tuttu. Antalya temsilcisinde iki sezonda 62 karşılaşmada forma giyen deneyimli sağ bek, şu anda Rusya’da devam eden Dünya Kupası’na Senagal ile mücadele veriyor.

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Göztepe Lamine Gassama

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