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Göztepe, ligde ilk yenilgisini aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 12:37
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Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor’a 4-3 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Göztepe, ligde ilk yenilgisini aldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 6 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İlk üç maçında Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe’yle 2-2 ve Alanyaspor’la 1-1 beraberlik yaşayan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. 7. hafta mücadelesinde Samsunspor’la karşı karşıya gelen Göztepe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 4-3 kaybetti. Karşılaşmada 3-1 öne geçen fakat skoru koruyamayan İzmir ekibi, böylece bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Karşılaşma sonrasında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, yaptığı açıklamayla bu karşılaşmada 1 puanı dahi hak etmediklerini ifade etti.

SOLET’İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Samsunspor karşılaşmasının ilk dakikasında rakip oyuncuyla hava topu mücadelesine giren Isaac Solet, kafasına aldığı darbeyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin sahadaki kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fransız oyuncu, bir süre kontrol amaçlı olarak müşahede altında kaldı. Daha sonra kendisini iyi hisseden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, doktorların da onay vermesinden sonra taburcu oldu.
Böylece durumu normale dönen Solet, takımla beraber dün akşam saatlerinde İzmir’e dönüş yaptı.

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