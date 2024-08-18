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Göztepe maçında ortalık karışmıştı! TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

18.08.2024 14:07
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TFF, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında Ali Koç'a yapılan saldırı ile ilgili açıklama yayınladı.

Göztepe maçında ortalık karışmıştı! TFF'den Ali Koç'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

TFF, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada "Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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TFF'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.

Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.

Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç tff
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