Göztepe Manuel Fernandes ısrarını sürdürüyor

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek Portekizli oyuncuyu kadrosuna katarak taraftara yaz hediyesi sunmayı planlayan yönetim, 3.2 milyon Euro'dan kapı açan yıldız futbolcudan indirim istedi.
Türkiye'den başka kulüplerin de peşinde olduğu 33 yaşındaki futbolcuyla orta yolu bulmaya çalışan yönetimin transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın da Fernandes'i çok istediği vurgulandı. Başkan Mehmet Sepil'in oyuncunun Türkiye'deki menajeriyle bu hafta içinde görüşme yapması bekleniyor.
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