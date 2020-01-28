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Göztepe, Metin Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2000 doğumlu Metin Yıldırım'ı profesyonel yaptı.

Göztepe, Metin Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2013-2014 sezonundan bu yana altyapıda forma giyen Metin Yıldırım'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, devre arasında A Takım kampında da yer alan orta saha oyuncusuna profesyonel futbol hayatında başarı dilendi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Futbol Göztepe Metin Yıldırım

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