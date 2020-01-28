Göztepe, Metin Yıldırım'la profesyonel sözleşme imzaladı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2013-2014 sezonundan bu yana altyapıda forma giyen Metin Yıldırım'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, devre arasında A Takım kampında da yer alan orta saha oyuncusuna profesyonel futbol hayatında başarı dilendi.
(AA)
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