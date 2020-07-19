Göztepe’nin 3 puan özlemi 7 maça çıktı

Göztepe, Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray’a konuk oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi ekipte 22. dakikada Beto’nun hatasıyla topu kapan Adem Büyük topu ağlara gönderdi ancak hakem Koray Gençerler, VAR’a giderek faul gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlanırken, ikinci yarının başında Göztepe ceza sahasında Atınç Nukan’ın müdahalesiyle yerde kalan Feghouli takımına penaltı kazandırdı. Penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, topu üst direkten dışarıya atarak penaltıdan yararlanamadı. 60. dakikada Göztepe savunmasından uzaklaştırılan topa ceza sahası dışından gelişine vuran Saracchi, şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gole Göztepe, 65. dakikada Napoleoni ile cevap verdi ancak gol hakem tarafından VAR’a gidilerek faul gerekçesiyle iptal edildi. 77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Napoleoni, Murat Paluli’nin sağ taraftan yaptığı ortayı kafa vuruşuyla gole çevirdi ve beraberliği sağladı. 81. dakikada ceza sahası yayının önünden serbest vuruş kazanan Galatasaray’da Emre Akbaba, topu sağ üst köşeden ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi. 90+7. dakikada ev sahibi takımda Yunus Akgün, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Maçı 3-1’lik skorla kaybeden Göztepe, ligdeki son deplasman maçından puansız ayrıldı.