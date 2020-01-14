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  4. Göztepe'nin transferde hedefi Adebayor, Leke James ve Zlatko Tripic

Göztepe'nin transferde hedefi Adebayor, Leke James ve Zlatko Tripic

GÖZTEPE HABERLERİ  | 14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü golcü Emmanuel Adebayor ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Molde'den Leke James ve Viking Stavanger'den Zlatko Tripic'i de istiyor.

Göztepe'nin transferde hedefi Adebayor, Leke James ve Zlatko Tripic

Süper Lig'de ara transfer döneminde şu ana kadar takviye yapamayan Göztepe, Kayserispor'dan ayrılan dünyaca ünlü golcü Adebayor'la temaslarını sürdürürken gözünü Norveç'e çevirdi. En az 3 transfer yapması beklenen sarı-kırmızılılar, Molde'nin Nijeryalı santraforu Leke James ve Viking Stavanger takımının kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'le görüşmelere başladı.

YA ADEBAYOR YA JAMES

Teknik direktör İlhan Palut, forvete Adebayor ya da James ikilisinden birini istediği belirtildi. Norveç pazarına inen yönetimin en kısa zamanda James ve Tripic transferlerini resmiyete kavuşturacağı açıklandı.

JAMES 28 MAÇTA 17 GOL ATTI

Avrupa kariyerine Norveç'te Aalesund takımında başlayan 27 yaşındaki golcü James, 2016-2017'de Çin'in Beijing Enterprises takımında forma giyip ardından Molde'ye transfer oldu. Son 2 sezonu Molde'de geçiren deneyimli futbolcu, ligde 28 maçta 17 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

TRIPIC'İN 24 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Hırvat asıllı Norveçli 27 yaşındaki sol kanat Tripic ise Molde altyapısından yetişti. Almanya'da Greuther Fürth ve Moldova'da FC Sheriff takımında oynayan Tripic ligde 24 müsabakada 5 gol kaydetti.

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