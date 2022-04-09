Göztepe'nin umutları eriyor! Kayserispor'a da kaybettiler...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Yukatel Kayserispor'u ağırladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah Başsan ve 26. dakikada Olivier Kemen kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 45'te Franco Di Santo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Kayserispor, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazandı ve 41 puanla 14. sırada yer aldı.
Üst üste 9. kez yenilen Göztepe ise 27 puanla 19. sırada yer buldu.
Kayserispor, gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum