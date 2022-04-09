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Göztepe'nin umutları eriyor! Kayserispor'a da kaybettiler...

09.04.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 5 maç aradan sonra kazandı. Küme düşme hattında bulunan Göztepe ise üst üste 9. yenilgisini aldı.

Göztepe'nin umutları eriyor! Kayserispor'a da kaybettiler...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah Başsan ve 26. dakikada Olivier Kemen kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 45'te Franco Di Santo'dan geldi.

KAYSERİSPOR, 5 HAFTA SONRA NEFES ALDI

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Bu sonucun ardından Kayserispor, Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazandı ve 41 puanla 14. sırada yer aldı.

ÜST ÜSTE 9. MAĞLUBİYET

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Üst üste 9. kez yenilen Göztepe ise 27 puanla 19. sırada yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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Göztepe Kayserispor
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