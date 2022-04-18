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Göztepe oyuncusu Ege Özkayımoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu'nun annesi neden hayatını kaybetti?

18.04.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe oyuncusu Ege Özkayımoğlu annesi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından gündem oldu. 4 gün önce annesini toprağa verdiğini belirten başarılı futbolcu çok canının yandığını ve onun için daha iyi olmak istediğini belirtti. Peki Göztepe oyuncusu Ege Özkayımoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu'nun annesi neden hayatını kaybetti? İşte detaylar...

Göztepe oyuncusu Ege Özkayımoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu'nun annesi neden hayatını kaybetti?

Göztepe oyuncusu Ege Özkayımoğlu annesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına konuşan başarılı futbolcunun sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı. Göztepe oyuncusu Ege Özkayımoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ege Özkayımoğlu'nun annesi neden hayatını kaybetti? sorularının yanıtın haberimizden ulaşabilirsiniz.

EGE ÖZKAYIMOĞLU KİMDİR?

Ege Özkayımoğlu 18 Temmuz 2001 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya grldi.

Şakir ve Arzum çiftinin iki çocuğundan biri olan Ege Özkayımoğlu 2010–2019 yılları arasında Göztepe altyapında oynayarak futbol kariyerine başlamıştır.

Ege Özkayımoğlu'nun profesyonel kariyeri:

2019– Göztepe
2020–2021 → 1922 Konyaspor (kiralık)

EGE ÖZKAYIMOĞLU'NUN ANNESİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ege Özkayımoğlu'nun annesi Arzu Özkayımoğlu 1,5 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Arzu Kayımoğlu'nun ölümü başta oğlu Ege Özkayımoğlu yakınlarını ve sevenlerini üzdü.

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