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Göztepe rakip kaleyi bulamıyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.10.2020 10:10 | Son Güncelleme

Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında yalnızca 1 isabetli şut atarak kötü bir performans çizdi.

Göztepe rakip kaleyi bulamıyor

Süper Lig'in 6. hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekibin topa daha fazla sahip olduğu ve daha fazla atak geliştirdiği mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Göztepe 6 hafta sonunda puanını 7'ye çıkarttı.

İRFAN CAN YİNE ÖNE ÇIKTI

Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez forma şansı bulan sağ bek Gassama, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans nedeniyle devre arasında yerini Murat Paluli'ye bıraktı. Sarı-kırmızılılarda bir diğer etkisiz isim ise yaz transfer döneminde kadroya katılan santrfor Brown Ideye oldu. Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa karşısında 90 dakika sahada kalırken maç boyunca rakip kaleye gönderdiği 2 şutta isabet bulamadı. Ideye, 6 kez sahaya çıktığı Göztepe formasıyla şu ana kadar 1 gol atabildi. Göztepe'de performansıyla öne çıkan isimse geçen hafta Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine genç kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 22 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen 4 şutta da başarılı kurtarışlara imza attı.

3 DEPLASMAN MAÇINDA 1 İSABETLİ ŞUT

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek haftayı lider kapatan Göztepe'nin bu haftadan sonra yüzü gülmedi. Sarı-kırmızılılar, ilk haftanın ardından oynadığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana hasret kaldı. Bu sezon deplasmanda 3. maçını oynayan Göztepe'de hücum anlamında yaşanan sıkıntılar istatistiksel tablolara da yansıdı. Ligin 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Göztepe, bu maçta attığı tek isabetli şutta golü bularak 1 puanı hanesine yazdırmıştı. İzmir temsilcisi, 4. haftada Başakşehir deplasmanında da etkisiz bir hücum performansı sergiledi ve maç boyunca rakip kaleye isabetli şu atamadı. Kasımpaşa maçında da isabetli şutu bulunmayan Göztepe, bu alanda kötü bir istatistik çizdi.

(İHA)

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