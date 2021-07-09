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Göztepe Recep Niyaz'ın peşinde

09.07.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampını sürdüren Göztepe, orta sahaya yapılacak 10 numara transferinde Denizlispor'dan ayrılan Recep Niyaz'ı da gündemine aldı

Göztepe Recep Niyaz'ın peşinde

Kayserispor'la anlaşamayan, Kasımpaşa, Başakşehir ve Gaziantep FK'dan da teklifler alan 25 yaşındaki Recep Niyaz'ın ailesinin yaşadığı Denizli'den çok uzaklaşmak istemediği, Göz-Göz'ün teklifine sıcak yaklaştığı öğrenildi.

Denizlispor'un altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan Recep, Bucaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'da da forma giydi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Süper Lig'de Denizli'de 5 gol attı. Orta sahada görev yapan Esiti, Diabate gibi isimlerin ayrıldığı Göztepe, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda daha önce anlaştığı Macaristan'da Ujpest'te oynayan Nijeryalı Onovo'dan vazgeçmişti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe
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