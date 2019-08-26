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Göztepe, Rumen Constantin Budescu ile görüşüyor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk 2 haftada galibiyet alamayan Göztepe, transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılıların Rumen orta saha oyuncusu Constantin Budescu ile temasa geçtiği öğrenildi.

Göztepe, Rumen Constantin Budescu ile görüşüyor

Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab Riyadh forması giyen oyuncunun bonservisinin elinde olduğu ve Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği ifade edildi.

Orta sahanın yanı sıra sağ kanat ve forvette de görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu için Gazişehir FK'nın da devrede olduğu ileri sürüldü. Yeniden Avrupa'da görev yapmak isteyen Budescu'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak yaklaştığı vurgulandı. Göz-Göz'ün Budescu'nun yanı sıra bir golcüyle daha ilgilendiği açıklandı.

Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ligin en formda ekiplerinden Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak Göztepe'de yeni transferin maça yetiştirilmesi planlanıyor. En hızlı şekilde eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak isteyen yönetimin 2-3 gün içinde imza şova başlaması bekleniyor.

Kariyerine ülkesinin Astra Ploiesti takımında başlayan Constantin Budescu, 7 sezon bu ekipte forma giydikten sonra Steaua Bükreş'e transfer oldu. FCSB'de 1 sezonda 37 resmi maça çıkıp 14 gole imza atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Al Shabab Riyadh'a imza attı. Geçen yıl Suudi Arabistan'da 23 maçta görev yapan Budescu, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Constantin Budescu Göztepe

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