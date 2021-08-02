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Göztepe, satın alma opsiyonuyla Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı

02.08.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, satın alma opsiyonuyla Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, MKE Ankaragücü'nden Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Atakan Rıdvan Çankaya'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Altay'da başlayan 23 yaşındaki ön libero, daha önce Osmanlıspor ve MKE Ankaragücü'nde mücadele etti. Atakan Rıdvan Çankaya, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giydi.

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