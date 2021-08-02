Göztepe, satın alma opsiyonuyla Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, MKE Ankaragücü'nden Atakan Rıdvan Çankaya'yı kiraladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Atakan Rıdvan Çankaya'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralandığı, opsiyonun kullanılması halinde geçerli olacak 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Altay'da başlayan 23 yaşındaki ön libero, daha önce Osmanlıspor ve MKE Ankaragücü'nde mücadele etti. Atakan Rıdvan Çankaya, çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı da giydi.

