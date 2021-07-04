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Göztepe, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

04.07.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'deki ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından core antrenmanı yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra aerobik koşu gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Göztepeli oyuncular, 6 Temmuz Salı günü sezon hazırlıklarına devam edeceği Afyonkarahisar'a gidecek.

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