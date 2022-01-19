Göztepe, Sivas'ı da yıktı! Üst üste 3. galibiyetlerini aldılar

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Göztepe, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Atınç Nukan ve 80. dakikada Tijanic kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 49. dakikada penaltıdan Pedro Henrique'den geldi.
Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Göztepe, 24 puanla 15. sırada yer aldı. 2 maçtır galibiyet alamayan Sivasspor ise 30 puanla 10. sırada yer buldu.
Göztepe, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına gidecek. Sivasspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum