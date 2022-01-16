Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe, 1 günlük iznin ardından Demir Grup Sivasspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, idmana dar alan çalışmalarıyla devam etti.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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