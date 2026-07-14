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Göztepe, Slovenya’da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya’nın Bled kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Slovenya’da hazırlıklarını sürdürüyor
Burak Kavuncu

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Bled kasabasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam ediyor.

Göztepe, Slovenya’da hazırlıklarını sürdürüyor 1

Sarı-kırmızılı ekip, günün antrenmanına rejenerasyon çalışmalarıyla başladı.

Göztepe, Slovenya’da hazırlıklarını sürdürüyor 2

Ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan İzmir temsilcisi, idmanı orta ve şut organizasyonlarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.00’de Ukrayna temsilcisi LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.

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