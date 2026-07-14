Göztepe, Slovenya’da hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’nın Bled kasabasında Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekip, günün antrenmanına rejenerasyon çalışmalarıyla başladı.
Ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan İzmir temsilcisi, idmanı orta ve şut organizasyonlarıyla tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.00’de Ukrayna temsilcisi LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum