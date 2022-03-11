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Göztepe, Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

11.03.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya düşme hattında giren Göztepe, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas'la ilk maçında yarın lider Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe maçında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 4 galibiyetle başladıktan sonra 5 maçını puansız kapatan Göztepe, 29. haftaya 27 puanla 17. sırada girdi.

Hafta içinde teknik direktör Nestor El Maestro'nun yerine Stjepan Tomas'ı göreve getiren Göztepe'de ilk maçına çıkacak Tomas, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 33. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Daha önce Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'un başında 24 Süper Lig maçına çıkan Tomas'ın bu ekiplerle 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor. Tomas'ın çalıştırdığı takımlar bu müsabakalarda 27 gol atıp kalesinde 47 gol gördü.

Sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Marko Mihojevic ve François Moubandje'nin sakatlığı bulunuyor.

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