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Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

04.04.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, galip gelemediği son 3 müsabakadan yalnızca 1 puan çıkarabildi.

Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

Ligin 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1'lik skorla geçen Göztepe, MKE Ankaragücü'ne 3-0, Demir Grup Sivasspor'a 5-3 yenildikten sonra dün Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligde 3 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, 32. haftayı 40 puanla tamamladı.

Ara transfer döneminde Göztepe'ye dönen Adis Jahovic, 10. maçında bu sezon ilk golünü attı. Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'de başlayan Makedon golcü, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdikten sonra 2017-2018 sezonunda Göztepe ile Süper Lig'de 18 maçta 14 gol kaydetmişti.

Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor. Göztepe, 33. hafta mücadelesinde 6 Nisan Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Göztepe Kayserispor
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