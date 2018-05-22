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Göztepe, Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını açıkladı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 22.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Göztepe, yaptığı açıklamada Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını belirtti.

Göztepe, Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını açıkladı!

Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada ''Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Tamer Tuna önderliğinde Göztepe Spor Toto Süper Lig'i 49 puanla 7. sırada tamamladı.

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Göztepe Tamer Tuna

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