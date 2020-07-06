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  4. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan "mücadeleye devam" açıklaması:

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'tan "mücadeleye devam" açıklaması:

İZMİR HABERLERİ  | 06.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

"Başkanımızın şahsıma olan bu güveni ve asla pes etmeyen bir antrenör profili olmamdan dolayı hep beraber bu mücadeleye devam etme kararı aldık"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de istifa etmesine rağmen bu kararı kabul edilmeyen teknik direktör İlhan Palut, "Hep beraber bu mücadeleye devam etme kararı aldık." dedi.

Palut, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını, cumartesi günkü Fenerbahçe maçıyla da bu durumun devam ettiğini belirtti.

Müsabakadan sonra kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüştüklerini bildiren Palut, "Bu negatif gidiş nedeniyle hepimizin üzerinde oluşan baskı ve karamsar havayı benim görevden ayrılmam ile aşabileceğimiz düşüncemi kendisine ilettim. Başkanımız da 'Bu gece hep beraber dinlenelim, yarın daha sakin bir kafa yapısıyla en doğru kararı veririz.' cevabını verdi." ifadelerini kullandı.

Palut, pazar günü Sepil'le bir kez daha görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkanımız bana güveninin ve benimle ilgili planlarının devam ettiğini söyleyerek şu anda bu ayrılığın hiç kimseye bir fayda sağlamayacağı düşüncesini benimle paylaştı. Başkanımızın şahsıma olan bu güveni ve asla pes etmeyen bir antrenör profili olmamdan dolayı hep beraber bu mücadeleye devam etme kararı aldık. Bugün itibarıyla da takım olarak tüm konsantrasyonumuzla Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladık."

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