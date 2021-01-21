Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: "İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak"

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, "İlerleyen zaman bize çok güzel şeyler yaşatacak." dedi.

Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Karaman, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk antrenmanı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok güçlü bir camiaya geldiğini, kulüp başkanı Mehmet Sepil nezdinde kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti.

Bugüne kadar görev aldığı camiaların hepsinin ayrı bir değer olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Ne derece güçlü bir camiaya geldiğimi ben zaten biliyorum. Göztepe'nin camia büyüklüğüyle ilgili bir şeyleri tekraren dile getirmeme gerek yok. Bir tek şeyden insanların emin olmasını istiyorum, bizim samimiyetimize inansınlar, güvensinler. Yapabileceklerimiz neyse, yeteneğimiz neyse onu maksimum derecede kullanıp, Göztepe'nin var olan büyüklüğüne katabileceğimiz ne olursa olsun onu samimi derecede katacağımızdan emin olsunlar."

Karaman, Göztepe'nin teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından çıktığı 2 maçta disiplinle mücadele ettiğini ve önemli 6 puan kazandığını söyledi.